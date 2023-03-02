Іспанія

Дисциплінарний комітет урахував аргументи Атлетіко.

У рамках 23 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на Сантьяго Бернабеу зумів стримати принципових суперників за мадридським дербі в особі Реала.

Реал Мадрид — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

За ходом звітного протистояння в складі команди Дієго Сімеоне вилучення через пряму червону картку за відмашку в неігровому епізоді проти Антоніо Рюдігера отримав нападник Анхель Корреа.

Оскільки рішенням арбітра Хесуса Хіль Мансано гравця одразу було вилучено з поля, Дисциплінарний комітет Ла Ліги мав розглянути питання щодо строків дискваліфікації футболіста.

Однак Атлетіко одразу подав апеляцію з вимогою скасувати рішення рефері матчу проти Реала, і в підсумку, як повідомляє іспанська преса, це мало певний вплив на підсумкове рішення представників комісії.

Корреа був дискваліфікований лише на одну гру, що дорівнює покаранню за дві послідовні жовті картки в одній грі.

Таким чином аргентинець пропустить лише домашню гру проти андалузької Севільї в рамках 24 туру національної першості.