Дисциплінарний комітет урахував аргументи Атлетіко.
Анхель Корреа, Getty Images
02 березня 2023, 10:03
У рамках 23 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на Сантьяго Бернабеу зумів стримати принципових суперників за мадридським дербі в особі Реала.
Реал Мадрид — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
За ходом звітного протистояння в складі команди Дієго Сімеоне вилучення через пряму червону картку за відмашку в неігровому епізоді проти Антоніо Рюдігера отримав нападник Анхель Корреа.
Оскільки рішенням арбітра Хесуса Хіль Мансано гравця одразу було вилучено з поля, Дисциплінарний комітет Ла Ліги мав розглянути питання щодо строків дискваліфікації футболіста.
Однак Атлетіко одразу подав апеляцію з вимогою скасувати рішення рефері матчу проти Реала, і в підсумку, як повідомляє іспанська преса, це мало певний вплив на підсумкове рішення представників комісії.
Корреа був дискваліфікований лише на одну гру, що дорівнює покаранню за дві послідовні жовті картки в одній грі.
Таким чином аргентинець пропустить лише домашню гру проти андалузької Севільї в рамках 24 туру національної першості.