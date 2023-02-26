Іспанія

"Матрацники" не згодні з видаленням аргентинця.

В матчі 23 туру іспанської Ла Ліги Реал — Атлетіко (1:1) нападник "матрацників" Анхель Корреа вдарив Антоніо Рюдігера та отримав пряму червону картку.

За інформацією As, в Атлетіко вважають покарання надмірним, тому подадуть апеляцію до апеляційного комітету, оскільки футболіст може пропустити щонайменше два матчі.

До речі, захисник Атлетіко Рейнілдо Мандава травмувався до завершення сезону за підсумками дербі проти Реала.

Реал Мадрид — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги