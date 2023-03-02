Досвідчений захисник, вірогідно, отримає новий виклик.
Серхіо Бускетс, getty images
02 березня 2023, 20:28
Контракт півзахисник Серхіо Бускетса з Барселоною завершується вже влітку цього року, тому гравцю потрібно було приймати рішення щодо свого майбутнього.
Як повідомляє видання El Nacional, досвідчений футболіст вирішив покинути Барселону та отримати виклик у новому місці.
Цього сезону на рахунку 34-річного гравця 27 матчів та одна гольова передача за Барселону у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Філ Невілл підтвердив інтерес Інтера Маямі до Серхіо Бускетса.