Іспанія

Досвідчений захисник, вірогідно, отримає новий виклик.

Контракт півзахисник Серхіо Бускетса з Барселоною завершується вже влітку цього року, тому гравцю потрібно було приймати рішення щодо свого майбутнього.

Як повідомляє видання El Nacional, досвідчений футболіст вирішив покинути Барселону та отримати виклик у новому місці.

Цього сезону на рахунку 34-річного гравця 27 матчів та одна гольова передача за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Філ Невілл підтвердив інтерес Інтера Маямі до Серхіо Бускетса.