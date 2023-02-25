Ліга Європи

Капітан каталонського клубу прокоментував виліт із Ліги Європи.

Каталонська Барселона посеред звітного тижня остаточно завершила свої виступи в цьогорічній єврокубковій кампанії, програвши на Олд Траффорд англійському Манчестер Юнайтед у рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Манчестер Юнайтед — Барселона 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Півзахисник та капітан "блаугранас" Серхіо Бускетс на наступний день після завершення гри прокоментував невдалий виступ своєї команди.

"Восени нам не пощастило під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, а безпосередньо в матчах із командою відбувались якісь неймовірні речі. Про це варто казати навіть якщо ви повинні хочете залишатись самокритичними.

Але з Манчестер Юнайтед було по-іншому. Це дуже якісна команда з чудовими футболістами. У нас були два захоплюючі виклики, але зрештою ми поступились", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Альмерії.