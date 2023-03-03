Іспанія

Каталонський клуб упевнено грає проти мадридської команди.

Барселона здобула три перемоги над Реалом у чотирьох останніх матчах. 2 березня каталонці обіграли мадридців у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії – 1:0.

До цього Барселона виграла у Суперкубку Іспанії (3:1) та у чемпіонаті у минулому розіграші Ла Ліги (4:0).

У Реала на цьому відрізку одна перемога – 16 жовтня у чемпіонаті Іспанії (3:1).

Раніше повідомлялося, що Реал не пробив у площину воріт Барселони жодного разу за весь поєдинок.