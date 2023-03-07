Іспанія

За перші 50 матчів підопічні Хаві набрали 118 очок.

Минулого вікенду Барселона в рамках 24 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Валенсію (1:0).

Для головного тренера каталонського клубу Хаві це була 50 гра на чолі "блаугранас" в іспанському чемпіонаті. За цей час Барселона набрала 118 балів.

За інформацією Managing Barça, за цим показником Хаві випередив Хосепа Гвардіолу та Ернесто Вальверде, які набрали по 117 очок за таку саму кількість матчів.

Рекордсменом за цим показником є Луїс Енріке, разом із яким "блаугранас" набрали 127 очок.

Після минулого туру Барселона зміцнила лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал на дев'ять очок.