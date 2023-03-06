Іспанія

Наставник каталонського клубу поділився своїми думками після гри з Валенсією.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу своєї команди у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії (1:0).

"Нам довелося дуже багато терпіти. Треба було забивати другий м'яч, але Валенсія добре захищалася. З нами багато разів траплялося подібне цього сезону. Це прикро, тому що це ігри, в яких ми б говорили про комфортну перемогу.

Відсутність ефективності змушує нас страждати. Але в більшій неприємності ми виявилися через видалення, але воно було очевидним. Ми знали, що доведеться потерпіти, завдяки чому прогресуємо.

Говорять про Барсу Хаві, але це гравці, які грають та виграють матчі. Команда розвивалася і ставала конкурентоспроможнішою з моменту, як ми опинилися тут. У нас є характер переможців", – наводить слова Хаві Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Валенсія.