Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Барселони та Валенсії, а також матч поміж Бетісом та Реалом.

Результати туру



Барселона здобула непросту перемогу над Валенсією

В першому колі Хаві та його хлопці ледве зуміли вирвати мінімальну перемогу над левантійцями після чіткого удару Роберта Левандовські. Цього разу вдалося виграти не без проблем і з ідентичним рахунком.

тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Роберто (Ерік Гарсія, 81), Бускетс, де Йонг (Кессьє, 46) — Рафінья (Аларкон, 87), Ф. Торрес, Фаті (Алонсо, 61)

Мамардашвілі — Фулькьє, Джемерт (Діахабі, 55), Озкачар, Васкес — Коррея (Кастільєхо, 62), Моріба (Фран Перес, 62), Гільямон, Алмейда (Муса, 78), Самуел Ліно (Клюйверт, 78) — Дуро

Барселона відкрила рахунок на початку матчу завдяки Рафіньї, який грамотно пробив головою після подачі Серхіо Бускетса, а далі мала декілька нагод. Наприклад, той же бразилець трішки не влучив під штангу, а в деяких випадках забракло влучності й того самого завершального удару.

Окрім того, після гри рукою від Уго Гільямона та призначенного пенальті у ворота гостей також не вдалося забити, бо Ферран Торрес пробив повз дальню стійку. Ситуацію ускладнило й видалення незабаром Рональда Араухо, який небезпечно скосив на швидкості Уго Дуро і залишив свою команду вдесятьох.

Здавалося, Валенсії потрібно забивати і підтискати, проте з дійсно небезпечних епізодів можна згадати дальній удар й декілька напівмоментів до того. Словом, фаворит Прімери далі продовжує не пропускати і з кожним туром наближає себе до омріяного чемпіонства у турнірі.

Реал не зміг подолати супротив Бетіса

Реал в черговий раз втратив очки. Мадридці невдало з'їздили до андалусійців.

Браво — Сабалі, Песселья, Луіс Феліпе, Міранда (Абнер, 87) — Руібаль (Хоакін, 87), Луїс Енріке, Вильям Карвалью, Родрігес, Родрі — Вилліан Жозе, Перес, Іглесіас

Куртуа — Рюдігер, Мілітао, Васкес (Карвахаль, 59), Камавінга (Начо, 63) — Вальверде, Кроос (Альваро, 87), Чуамені (Себальос, 64), Родріго, Вінісиус Жуніор — Бензема

Вже на перших хвилинах нещодавнє придбання севільців Айосе Перес перевірив реакцію Тібо Куртуа дальнім пострілом, коли епізод завершився влучанням у поперечину. Потім Реал зумів забити зусиллями Каріма Бензема зі штрафного, проте у тому моменті було влучання у руку Антоніо Рюдігеру, отже арбітри скасували це взяття воріт.

Команда Анчелотті продовжувала шукати можливості попереду, втім неймовірний матч видав досвідчений воротар Клаудіо Браво, який здійснив декілька ефектних спасінь. Його колезі за голкіперскім фахом Куртуа також довелося вступати в гру, проте сейви чилійця були все ж більш небезпечними.

Це був не вечір мадридців у завершальній фазі атак.

Відставання у таблиці лише збільшилося.

Коротко про інші матчі туру

- Сосьєдад та Кадіс розписали нульовку на полі баскського колективу (0:0).

- Хетафе вдома переграв Жирону (3:2). В атаці господарів поля феєрили Унал та Майораль, а гольова Віктора Циганкова не допомогла його команді створити камбек.

- Вільярреал на виїзді всуху переграв Альмерію (2:0). Обидва голи прийшли ближче до завершення, коли відмітилися Жерар Морено й Хосе Моралес після асистів Чуквуезе.

- Ельче здобув другу перемогу у сезоні, здолавши Мальорку на виїзді (1:0). Практично перед фінальним свистко відмітився Лукас Боє з гольової Гумбау у верхній кут воріт суперника, а гол Ведата Мурікі відмінили через положення поза грою.

- Атлетіко впевнено переграв Севілью (6:1). Фестиваль голів видала усю атакувальна лінія команди. Не фантастично, враховуючи нинішню форму андалусійського колективу. Мемфіс Депай оформив хет-трик, Альваро Мората зробив дубль, а супернику вдалося відповісти лише якщо можна так казати голом престижу.

- Вальядолід вдома переграв Еспаньйол (2:1). Гостям вдалося забити лише на фініші матчу зусиллями форварда Брейтвейта.

- Райо та Атлетік голів забити не зуміли (0:0). Команда Вальверде також отримала пряму червону картку в доданий до другого тайму час.

- Осасуна та Сельта голів не забили (0:0). Памплонці та галісійці трішки погіршили шанси потрапити до зони єврокубків.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 24-го туру Прімери

Мігель Гуттерьєс (Жирона)

Жерар Морено (Вільярреал)

Мемфіс Депай (Атлетіко)

Антуан Грізманн (Атлетіко)

Іван Санчес (Вальядолід)

Найкращий гравець 24-го туру Прімери

Енес Унал й Борха Майораль (Хетафе) – дубль і 1+1, що дозволили переграти вдома Жирону

Семі Чуквуезе (Вільярреал) – дубль асистів у матчі з Альмерією

Лукас Боє (Ельче) – переможний гол у ворота Мальорки, що залишив його команді теоретичній шанси зберегти прописку

Атакувальна лінія мадридського Атлетіко у матчі з Севільєю

Символічна збірна 24-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 24-го туру

# И О 1 Барселона 24 62 2 Реал Мадрид 24 53 3 Атлетіко 24 45 4 Реал Сосьєдад 24 44 5 Бетіс 24 41 6 Вільярреал 24 37 7 Райо Вальєкано 24 35 8 Осасуна 24 34 9 Атлетік 24 33 10 Мальорка 24 31 11 Жирона 24 30 12 Сельта 24 28 13 Еспаньйол 24 27 14 Вальядолід 24 27 15 Кадіс 24 26 16 Хетафе 24 25 17 Севілья 24 25 18 Альмерія 24 25 19 Валенсія 24 23 20 Ельче 24 12



Розклад наступного туру Прімери