Іспанія

Польський форвард висловився щодо виступів каталонської команди протягом цього сезону.

Нападник Барселони Роберт Левандовські розповів, як пройшла його адаптація в новій команді, а також порозмірковув, чому "блау-гранас" провалилися в Європі.

"Коли я прийшов, то побачив, наскільки великий потенціал цієї команди. Але у футболі не можна все змінити за тиждень чи місяць. Потрібно проявляти терпіння.

ДНК Барселони вимагає грати у красивий футбол, але також треба розуміти, що футбол змінився. Те, як Барселона грала 10 років тому, сьогодні може вже не працювати.

Нам потрібно підлаштовуватись під нинішній футбол і проявляти себе найкращим чином", – сказав форвард Барселони.

Раніше повідомлялось, що Левандовські отримав травму і може не зіграти проти Реала.