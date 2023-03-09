Україна

Андрій Русол поділився своїми думками щодо легіонерів та їх побоювань щодо виїзних матчів дніпрян.

Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол на виставі новачків команди прокоментував ситуацію, що виникла у першій половині сезону, коли деякі легіонери відмовлялися їхати на виїзні матчі дніпрян через ситуацію в країні.

"Зараз стало набагато важче запрошувати іноземних футболістів. Не кожен гравець зараз готовий їхати у країну, де триває повномасштабна війна, але нам вдалося це зробити. Щодо того, що ми їм казали? Нічого особливого. Кожен футболіст розуміє, в яку саме країну він їде, але наш проект зараз є цікавим і для іноземців, оскільки ми прагнемо розвиватися і добиватися спортивних успіхів.

Я би не хотів відокремлювати підписання того чи іншого футболіста. Завжди на трансферному ринку якийсь перехід проходить легше, якийсь складніше. Загалом, давайте ми будемо оцінювати успішність або неуспішність трансферів трошки з часом і дивитися на це, як на колективну подію. Перш за все ми маємо зараз створити сильну команду і кожен з наших новачків дасть нам ті характеристики, котрі нам будуть потрібні, коли ми їх підписували.

Ми прописували в контрактах легіонерів, що вони їздять на всі матчі, але я скажу більше, що якийсь страх чи нестача досвіду у легіонерів призвів до того, що вони напочатку не їздили на усі матчі. Але зараз вони бачать, що матчі проходять у безпечній обстановці і дуже важливо, що ми є єдиним колективом, і легіонери це відчувають. Ми не розділяємо команду на українців чи легіонерів, а усі вони прагнуть виконувати завдання клубу", - наводить слова Русола прес-служба клубу.

Раніше Русол прокоментував ситуацію із продовженням контракту Артема Довбика.