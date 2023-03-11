Іспанія

Керманич Реала відмовився коментувати чутки.

Посеред поточного тижня французький Парі Сен-Жермен завершив виступи в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, поступившись за підсумком двоматчевої дуелі мюнхенській Баварії.

Невдача чинних чемпіонів Ліги 1 на міжнародній арені знову спровокувала появу чуток довкола потенційного трансферу найкращого бомбардира в історії клубу, нападника Кіліана Мбаппе, до мадридського Реала.

Під час останньої прес-конференції головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті запитали стосовно можливості цього переходу, але він учергове ухилився від відповіді.

"Це питання ви можете задати мені сьогодні, через три дні, через тиждень, місяць, два або три місяці. Але я ніколи не відповім вам на нього.

Наразі мене цікавить лише відставання від Барселони в чемпіонаті. Мені не потрібно повертатись у спогадах у 2015 рік, бо завжди бувають моменти складніші, аніж можуть здаватись станом на зараз.

Критика є постійною складовою моєї роботи, тож за тривалий час я до неї призвичаївся. Але я не відчуваю дрібного дощу, бо для цього в мене завжди поруч є парасолька", — заявив італійський фахівець.

Мадридський Реал найближчий матч проведе вдома проти Еспаньйола 11 березня, о 15:00.