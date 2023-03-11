Бразилець може перебратись в Ла Лігу.
Роберто Фірміно, getty images
11 березня 2023, 09:30
Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно вирішив покинути команду по закінченню цього сезону на правах вільного агента.
Як повідомляє видання Sport.es, представники бразильця запропонували його послуги Барселоні.
Зазначимо, що у поточному сезоні у нього дев'ять голів та чотири результативні передачі у 21 грі за клуб у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фірміно може перебратись в чемпіонат Італії, адже гравець зацікавив три італійські команди