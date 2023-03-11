Півзахисник — про своє майбутнє.
Франк Яннік Кессьє, getty images
11 березня 2023, 11:59
Півзахисник Барселони Франк Яннік Кессьє прокоментував чутки щодо того, що він може покинути команду найближчим часом.
"Я бачу себе в Барселоні ще багато років. Я в супер-клубі, щасливий тут і хочу показати все, що можу.
Хаві мені дуже довіряє, Яя Туре вже сказав мені, що він чудова людина", — наводить слова Кессьє Фабріціо Романо.
В цьому сезоні центральний півзахисник провів 30 поєдинків на клубному рівні, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кессьє може влітку стати гравцем Тоттенгема.