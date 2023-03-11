Іспанія

Півзахисник — про своє майбутнє.

Півзахисник Барселони Франк Яннік Кессьє прокоментував чутки щодо того, що він може покинути команду найближчим часом.

"Я бачу себе в Барселоні ще багато років. Я в супер-клубі, щасливий тут і хочу показати все, що можу.

Хаві мені дуже довіряє, Яя Туре вже сказав мені, що він чудова людина", — наводить слова Кессьє Фабріціо Романо.

В цьому сезоні центральний півзахисник провів 30 поєдинків на клубному рівні, в яких забив два голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кессьє може влітку стати гравцем Тоттенгема.