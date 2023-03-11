Іспанія

Німецький півзахисник дістався серйозної позначки.

Реал в рамках поєдинку двадцять п'ятого туру чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Еспаньйол.

Тренерський штаб мадридців довірив місце в стартовому складі Тоні Кроосу, для якого цей поєдинок стане 400 в футболці команди.

Зазначимо, що німецький півзахисник перейшов до Реала влітку 2014 року. З того моменту на його рахунку 27 голів та 87 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоні Кроос — рекордсмен за кількістю титулів Клубного чемпіона світу.