Німецький півзахисник дістався серйозної позначки.
Тоні Кроос, getty images
11 березня 2023, 15:00
Реал в рамках поєдинку двадцять п'ятого туру чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Еспаньйол.
Тренерський штаб мадридців довірив місце в стартовому складі Тоні Кроосу, для якого цей поєдинок стане 400 в футболці команди.
Зазначимо, що німецький півзахисник перейшов до Реала влітку 2014 року. З того моменту на його рахунку 27 голів та 87 результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоні Кроос — рекордсмен за кількістю титулів Клубного чемпіона світу.