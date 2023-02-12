Іспанія

Німець назбирав солідну кількість трофеїв.

Напередодні мадридський Реал здобув перемогу над аравійським Аль-Хілялем у фінальному протистоянні Клубного чемпіонату світу-2023.

Реал — Аль-Хіляль 5:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2023

Півзахисник "вершкових" Тоні Кроос вже вшосте завоював цей трофей. Це рекорд за кількістю титулів клубного чемпіона світу.

Раніше у складі Реала Кроос перемагав у клубному чемпіонаті світу у 2014, 2016, 2017 та 2018 роках, а у 2013 виграв трофей разом із Баварією.

Раніше ми писали, що Флорентіно Перес зрівнявся з Бернабеу за кількістю трофеїв.