Іспанія

Тренеру підкорилось досягнення у чемпіонаті.

У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вдома переграв Еспаньйол з рахунком 3:1.

Незважаючи на швидкий гол, які "бланкос" пропустили на 8 хвилині від свого колишнього форварда Хоселу, їм вдалося вирвати три бали завдяки голам від Вінісіуса, Мілітао та Асенсіо.

Для Карло Анчелотті ця перемога також була важливою. Вона — 100 для досвідченого фахівця на чолі Реала у чемпіонаті Іспанії.

Щоб здобути ювілейну перемогу Анчелотті знадобилось 139 поєдинків у Ла Лізі та два періоди — з 2013 по 2015 та з 2021 по цей день.

Також Реал скоротив відставання до Барселони до 6 балів, щоправда у чинного лідера таблиці є гра у запасі.