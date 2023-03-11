Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 11 березня 2023 року, 15:00.

У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув впевнену перемогу над Еспаньйолом.

Незважаючи на те, що каталонці першими повели у рахунку, у підсумку команда Карло Анчелотті забила три м'ячі та записала до свого активу переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Еспаньйол в 25 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Реал Мадрид — Еспаньйол 3:1

Голи: Вінісіус (22), Мілітао (39), Асенсіо (90+3) — Хоселу (8)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Камавінга — Модріч (Асенсіо, 72), Чуамені (Рюдігер, 74), Кроос (Себальйос, 74) — Вальверде, Родріго, Вінісіус (Родрігес, 90)

Еспаньйол: Пачеко — Гіль (Ронаель, 69, Відаль, 85), Монтес, Гомес (Меламед, 85), Кабрера — Санчес (Пуадо, 75), Соуза, Грагера (Суарес, 75), Брейтвейт — Дардер, Хоселу

Попередження: Вінісіус, Себальйос, Карвахаль — Кабрера, Хіль