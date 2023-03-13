Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 12 березня 2023 року, 22:00.

У рамках 25 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостях здобула непросту перемогу над Атлетіком з Більбао.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Рафінья, який і приніс в актив "блаугранас" три набрані очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетік Більбао — Барселона в 25 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Атлетік — Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 45+1

Атлетік: Агірресабала – де Маркос, Вівіан, Іньїго Мартінес, Баленсіага (Берчіче, 70) – Дані Гарсія, Весга (Саррага, 64) – Беренгер, Рауль Гарсія (Муньяїн, 64), Н. Вільямс – І. Вільямс

Барселона: тер Штеген – Роберто, Кунде, Крістенсен, Бальде – Гаві, Бускетс, де Йонг – Рафінья, Левандовські, Ферран Торрес (Кессьє, 68)

Попередження: І. Вільямс