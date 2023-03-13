Іспанія

Також уболівальники басків кидали фальшиві купюри із написом "мафія".

У матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді зуміла обіграти Атлетік (1:0).

Під час гри вболівальники басків скандували фразу "в Сегунду" — це пов'язано з скандалом довкола співпраці з колишнім головою комітету арбітрів Ла Ліги Хосе Нейгрейрою.

Також фанати Атлетіка у певний момент матчу підкинули у повітря фальші купюри з написом "мафія" та логотипом Барселони.

Нагадаємо, що нині Барселона розташувалася на першому рядку у чемпіонаті Іспанії (65 очок).