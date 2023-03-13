Іспанія

Тепер гравцеві доведеться змінити ігровий номер.

Громадський суд Барселони скасував реєстрацію контракту півзахисника "блаугранас" Гаві, інформує Relevo.

За даними джерела, Барселона запізнилася на один день із подачею позову стосовно реєстрації нового контракту гравця. Після підписання угоди Гаві змінив 30-й номер на 6-й. Тепер він не має права грати з новим номером і буде змушений повернути 30-ку. Барселона має право подати апеляцію на це рішення.

В поточному сезоні іспанець зіграв 36 матчів, забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Гаві ображав Вінісіуса під час матчу, назвавши його "сином повії". До речі, минулого року Гаві став володарем нагороди Копа Трофі.