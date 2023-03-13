Німеччина

Обидва клуби підписали угоду щодо розвитку молодих талантів.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про укладання партнерства з клубом МЛС – Лос-Анджелесом у сфері розвитку молодих талантів.

Клуби створять спільну компанію Red&Gold Football, яка базуватиметься у Мюнхені. Склад керівництва компанії буде оголошено пізніше.

Американський футбол стрімко розвивається і німецький клуб разом із чинним чемпіоном МЛС шукатиме та розвиватиме молодих футболістів для майбутнього.

Зазначимо, що нещодавно схоже партнерство було укладено між Аталантою та австралійським клубом Аделаїда Сіті.