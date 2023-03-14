Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Реала та Еспаньйола у дербі, а також матч поміж Атлетіком та Барселоною.

Результати туру



Реал перервав свою негативну серію

Реал здобув вольову перемогу над Еспаньйолом. Мадридцям потрібно було реабілітуватися за невдачі.

Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Начо, Камавінга — Модріч (Асенсіо, 72), Чуамені (Рюдігер, 74), Кроос (Себальйос, 74) — Вальверде, Родріго, Вінісіус (Родрігес, 90)

Пачеко — Гіль (Ронаель, 69, Відаль, 85), Монтес, Гомес (Меламед, 85), Кабрера — Санчес (Пуадо, 75), Соуза, Грагера (Суарес, 75), Брейтвейт — Дардер, Хоселу

На перших хвилинах господарі поля пропустили після чіткого удару колишнього гравця Хоселу, проте зуміли відігратися й швидко вийти вперед.

Вінісіус блискуче вразив дальній кут, а Едер Мілітао головою не лишив шансів голкіперу після дуже еффектної за виконанням шведи від Чуамені.

В доданий час другого тайму відмітився пізніше вийшовший на заміну Асенсіо.

Реал продовжує непогану серію з цим суперником і хоча пропустив від нього вдома у рамах Прімери вперше з далекого 2014 року, взяв заслуженні три пункти.

Барселона продовжує штампувати сухі перемоги

Каталонці в черговий раз за попередні декілька місяців зуміли перемогти 1:0. Марк-Андре тер Штеген йде на черговий рекорд.

Агірресабала – де Маркос, Вівіан, Іньїго Мартінес, Баленсіага (Берчіче, 70) – Дані Гарсія, Весга (Саррага, 64) – Беренгер, Рауль Гарсія (Муньяїн, 64), Н. Вільямс – І. Вільямс

тер Штеген – Роберто, Кунде, Крістенсен, Бальде – Гаві, Бускетс, де Йонг – Рафінья, Левандовські, Ферран Торрес (Кессьє, 68)

Можна скільки завгодно серйозно критикувати Хаві за вильоти з єврокубкових турнірів, проте у внутрішніх іспанських змаганнях, де рівень конкуренції та супротиву помітно нижчий, його команда поступово рухається вперед та демонструє поступовий прогрес. Наразі такі речі є більш важливими для будування нової команди.

До того ж є великі сумніви, що минулорічна Барселона або особливо позаминулорічна зуміла б здобути перемогу у подібному поєдинку. В Більбао каталонці втрачали очки минулого сезону, коли лише солідне завершення Мемфіса Депая дозволило врятувати один пункт.

Цього разу вдалося здобути результат завдяки грамотним діям Рафіньї та Серхіо Бускетса. Недарма Легенді готують незабаром новий контракт, бо його ігрового інтелекту буде дуже не вистачати.

Геніальній пас ветерана поміж лініями у ворожий штрафний майданчик, блискуче завершення від новачка. Такий рецепт чергової сухої перемоги іспанського гранду у сезоні.

Коротко про інші матчі туру

- Кадіс й Хетафе зіграли внічию (2:2). В матчі було три пенальті, два з яких реалізував Унал.

- Ельче й Вальядолід розписали мирову (1:1). Меса й Онгла у гостей отримали червоні картки.

- Сельта розгромила Вальєкано вдома (3:0). Яго Аспас оформив дубль.

- Валенсія мінімально обіграла Осасуну (1:0). Джастін Клюйверт забив, а господарі також промахнулися з пенальті у доданий час другого тайму.

- Мальорка та Сосьєдад виявити переможця не зуміли (1:1). Карлос Фернандес чітким ударом у кут відкрив рахунок, а Лі Кан його зрівняв у другому таймі.

- Севілья пропустила першою, але все одно перемогла Альмерію (2:1). Щільність у таблиці зараз така, що андалусійці одразу перемістилися ближче до екватору чемпіонату.

- Вільярреал й Бетіс виявити переможця не зуміли (1:1). Команда Пеллегріні відкрила рахунок після помилки Рейни, втім пропустила на початку першого тайму.

- Атлетіко мінімально здолав Жирону (1:0). Віктор Циганков не зміг відмітитися нічим результативним у цьому матчі, а гол Альваро Морати після консультації з відеоасистентами було зараховано у доданий час другого тайму.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол -го туру Прімери

Хоселу (Еспаньйол)

Вінісіус (Реал)

Найкращий гравець 25-го туру Прімери

Енес Унал (Хетафе) – дубль у ворота непоступливого Кадіса

Яго Аспас (Сельта) – дубль Райо

Рафінья Діас (Барселона) – переможний гол Атлетіку

Альваро Мората (Атлетіко) – переможний гол Жироні

Символічна збірна 25-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 25-го туру

# И О 1 Барселона 25 65 2 Реал Мадрид 25 56 3 Атлетіко 25 48 4 Реал Сосьєдад 25 45 5 Бетіс 25 42 6 Вільярреал 25 38 7 Райо Вальєкано 25 35 8 Осасуна 25 34 9 Атлетік 25 33 10 Мальорка 25 32 11 Сельта 25 31 12 Жирона 25 30 13 Севілья 25 28 14 Вальядолід 25 28 15 Еспаньйол 25 27 16 Кадіс 25 27 17 Валенсія 25 26 18 Хетафе 25 26 19 Альмерія 25 25 20 Ельче 25 13



Розклад наступного туру Прімери