Іспанія

Пресслужба вже придумала Віктору нове прізвисько.

У рамках 26 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано в домашньому поєдинку поділив очки з Жироною — 2:2.

Два голи у складі Жирони забив український новачок команди Віктор Циганков. У першому таймі він чітко зіграв на добиванні, а у другому — замкнув простріл з лівого флангу.

Таким чином Циганков став першим українцем який оформив дубль у чемпіонаті Іспанії.

Загалом він шостий представник України який забивав у Ла Лізі. До цього це робили Олександр Яковенко (Малага), Артем Кравець (Гранада), Євген Коноплянка (Севілья), Юрій Нікіфоров (Спортінг Х) та Олег Саленко (Валенсія).

Голи Циганкова

Відзначимо що у сезоні-2022/23 Циганков забив три голи за Жирону та віддав три асисти. На це йому знадобилось 7 матчів.