Іспанія

Український вінгер відзначився дублем у ворота Райо.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зіграв у результативну нічию з Жироною (2:2), а дублем відзначився український вінгер Віктор Циганков.

Статистичний портал WhoScored поставив 25-річному українцю найвищу оцінку у матчі — 8,4, при цьому найкращим гравцем матчу визнали півзахисника Райо Трехо, який забив гол і віддав асист.

Портал SofaScore оцінив гру Циганкова у 8,7, що стало найкращою оцінкою серед усіх гравців поєдинку.

Портал FotMob оцінив виступ Циганкова в 9,1, визнавши його найкращим гравцем матчу.

Дивитись відео голів та огляд матчу Райо Вальєкано — Жирона ви можете на Football.ua.