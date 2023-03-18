Український вінгер відзначився дублем у ворота Райо.
Віктор Циганков, getty images
18 березня 2023, 20:58
У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зіграв у результативну нічию з Жироною (2:2), а дублем відзначився український вінгер Віктор Циганков.
Статистичний портал WhoScored поставив 25-річному українцю найвищу оцінку у матчі — 8,4, при цьому найкращим гравцем матчу визнали півзахисника Райо Трехо, який забив гол і віддав асист.
Портал SofaScore оцінив гру Циганкова у 8,7, що стало найкращою оцінкою серед усіх гравців поєдинку.
Портал FotMob оцінив виступ Циганкова в 9,1, визнавши його найкращим гравцем матчу.
Дивитись відео голів та огляд матчу Райо Вальєкано — Жирона ви можете на Football.ua.