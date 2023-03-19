Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 18 березня 2023 року, 22:00.

У рамках 26 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобув розгромну перемогу над Валенсією.

Трьох голів виявилося більш ніж достатньо для підопічних Дієго Сімеоне, щоб здобути переможний результат у цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Валенсія в 26 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:



Атлетіко - Валенсія 3:0

Голи: Грізманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67

Атлетіко: Облак – Моліна, Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско (Корреа, 70) – Льоренте (Барріос, 70), Коке (Вітсель, 77), де Пауль (Лемар, 64) – Депай (Мората, 64), Грізманн

Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Джемерт, Озкачар, Гая — Коррея (Самуел Ліно, 67), Муса (Моріба, 63), Гільямон, Ніко Гонсалес (Алмейда, 71), Клюйверт (Кастільєхо, 77) — Дуро (Кавані, 71)

Попередження: Грізманн, Льоренте