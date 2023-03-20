Іспанія

Мадридський клуб вважає, що система "задає тон турніру".

Реал вважає, що VAR в Іспанії прихильний до Барселони, повідомляє Marca.

Барселона — Реал 2:1 Відео голів та огляд матчу

За інформацією джерела, керівництво Реалу вже давно перестало вірити у VAR. Вони вважають, що ця система виходить за межі гри та задає тон турніру.

У Реалі вважають, що цього сезону рішення VAR йдуть на користь Барселоні. У цій думці керівництво "вершкових" зміцнюється все сильніше, враховуючи дедалі нові відомості, які з'являються в рамках "справи Негрейри".

Реал вважає, що зараз відкрилося те, що клуб говорив десятиліттями.

У Реалі наголошують, що подібного не відбувається у матчах Ліги чемпіонів, незважаючи на протистояння клубу з УЄФА та Александером Чеферіном.

Нагадаємо, що вчора Барселона в Ель-Класіко здолала Реал на своєму полі.