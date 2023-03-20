Іспанія

Захисник пропустить матчі збірної Уругваю.

Рональд Араухо отримав травму у матчі проти Реала, повідомив офіційний сайт Барселони.

Барселона — Реал 2:1 Відео голів та огляд матчу

24-річний футболіст пройшов обстеження, за результатами якого у нього виявили пошкодження м'яза лівого стегна.

За інформацією AS, уругваєць пропустить два-три тижні. Рональд не поїде до збірної Уругваю на матчі з Японією та Південною Кореєю.

Очікується, що Араухо буде готовий до матчу проти Реала у матчі-відповіді Кубка Іспанії.

Цього сезону у 24-річного захисника 22 матчі за Барселону у всіх турнірах.