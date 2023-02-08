Англія

Габонець впевнений, що ще буде корисний європейській команді.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг не отримує ігрового часу у своєму клубі. Ймовірність того, що 33-річний габонець по закінченню сезону покине лондонський клуб, дуже велика.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, нападник хоче продовжити кар'єру в Європі, попри інтересу від клубів із МЛС. Остаточного рішення форвард ще не ухвалив. Раніше повідомлялось, що ним цікавиться Лос-Анджелес.

До речі, що Обамеянг не потрапив у заявку "синіх" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.

Нинішнього сезону Обамеянг провів 18 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.