Габонець впевнений, що ще буде корисний європейській команді.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
08 лютого 2023, 17:18
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг не отримує ігрового часу у своєму клубі. Ймовірність того, що 33-річний габонець по закінченню сезону покине лондонський клуб, дуже велика.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, нападник хоче продовжити кар'єру в Європі, попри інтересу від клубів із МЛС. Остаточного рішення форвард ще не ухвалив. Раніше повідомлялось, що ним цікавиться Лос-Анджелес.
До речі, що Обамеянг не потрапив у заявку "синіх" на матчі плей-оф Ліги чемпіонів.
Нинішнього сезону Обамеянг провів 18 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.