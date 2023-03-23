Каталонський клуб готовий продати кілька виконавців.
ФЕРРАН ТОРРЕС, GETTY IMAGES
23 березня 2023, 00:24
Барселона влітку готова позбутися не більше ніж чотирьох футболістів з різних ліній, повідомляє AS.
За інформацією джерела, каталонці не мають наміру влаштовувати масовий розпродаж для того, щоб виручити кошти на новачків.
Барселона може попрощатися з Еріком Гарсією, Ансу Фаті, Ферраном Торресом, а також відправити в оренду Пабло Торре.
Раніше повідомлялося, що Барселона хоче розірвати контракт із Хорді Альбою.