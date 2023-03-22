Іспанія

Захисник може покинути команду.

Барселона у рамках своєї постійної боротьби за скорочення фонду заробітної плати через вимоги Ла Ліги розглядає варіант з розірванням контракту з Жорді Альбою, повідомляє Sport.es.

Незважаючи на те, що Альба не займає стартової позиції в нинішній команді Хаві, Альба має одну з найвищих зарплат у складі.

В цьому сезоні захисник провів 22 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився голом та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сам Жорді Альба хоче залишитись в Барселоні, не дивлячись на суттєвий інтерес до нього з Італії.