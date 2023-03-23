Іспанія

Колишній гравець каталонського клубу прокоментував резонансне розслідування.

Каталонську Барселону, окрім фінансових проблем, що були спричинені діяльністю попереднього керівництва, останнім часом супроводжують наслідки розслідування щодо буцімто підкупу арбітра Енрікеса Негрейри.

На цьому тлі колишній гравець "блаугранас" Андрес Іньєста, виступи якого за клуб припали саме на період можливої корупційної співпраці поміж каталонцями та представником Феміди, прокоментував останні події щодо свого екс-клубу.

"Інформація стосовно так званої "справи Негрейри" спіймала мене зненацька та дуже засмутила. Наразі, наскільки мені відомо, її тільки розглядають відповідні слідчі органи, тож ми маємо спочатку дізнатись, що було насправді, а що ні.

Зі свого боку, я повністю переконаний, що Барселона ніколи не підкуповувала арбітрів. Можу тільки запевнити, що, коли як грав у клубі, я не відчував до себе чи до когось із команди особливого ставлення. І навряд чи серед моїх тодішніх одноклубників можна знайти когось, хто скаже вам зворотне", — заявив іспанський виконавець.

У той самий час іспанська преса повідомляє, що під час слідчих дій наразі не вдалось знайти жодних доказів винуватості Барселони.