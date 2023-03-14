Глава Ла Ліги поділився своїми думками про корупційний скандал з каталонським клубом.
Хав'єр Тебас, Getty Images
14 березня 2023, 10:17
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував суддівський скандал довкола Барселони.
Раніше стало відомо, що Барселону звинуватили у хабарі у розмірі 1,4 мільйона євро віце-президенту суддівського комітету Ла Ліги.
Скарга, подана прокуратурою, вказує на те, що каталонський клуб звинувачується у корупції, шахрайстві та недобросовісному управлінні. У скарзі фігурують імена екс-президента Барселони Хосепа Марії Бартомеу, а також директорів Оскара Грау та Альберта Солера.
"Це найгірший момент в іспанському футболі, наскільки я пам'ятаю. Проблема, з якою ми зіткнулися, є найсерйознішою. Є деякі виплати, визнані Барселоною. Це щось ненормальне. Виникає напруга, яку можна зрозуміти. На карту поставлено репутацію нашого футболу. Мені соромно. У нас немає жодних пояснень з боку "Барселони", хоча вже минуло кілька днів", — наводить слова Тебаса AS.
Раніше повідомлялося, що суд Барселони скасував реєстрацію контракту Гаві.