Іспанія

Глава Ла Ліги поділився своїми думками про корупційний скандал з каталонським клубом.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував суддівський скандал довкола Барселони.

Раніше стало відомо, що Барселону звинуватили у хабарі у розмірі 1,4 мільйона євро віце-президенту суддівського комітету Ла Ліги.

Скарга, подана прокуратурою, вказує на те, що каталонський клуб звинувачується у корупції, шахрайстві та недобросовісному управлінні. У скарзі фігурують імена екс-президента Барселони Хосепа Марії Бартомеу, а також директорів Оскара Грау та Альберта Солера.

"Це найгірший момент в іспанському футболі, наскільки я пам'ятаю. Проблема, з якою ми зіткнулися, є найсерйознішою. Є деякі виплати, визнані Барселоною. Це щось ненормальне. Виникає напруга, яку можна зрозуміти. На карту поставлено репутацію нашого футболу. Мені соромно. У нас немає жодних пояснень з боку "Барселони", хоча вже минуло кілька днів", — наводить слова Тебаса AS.

Раніше повідомлялося, що суд Барселони скасував реєстрацію контракту Гаві.