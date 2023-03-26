Іспанія

Опція першочергового викупу в андалузців відсутня.

Фланговий захисник Алекс Теллес не мав можливості знайти собі місця в стартовому складі англійського Манчестер Юнайтед за Еріка тен Гага на чолі команди, тому був змушений отримувати ігрову практику в андалузькій Севільї, яка запросила бразильця до себе на правах оренди.

Однак тимчасова угода поміж 30-річним виконавцем та "нервіонцями" завершується вже наприкінці поточної кампанії, а, як стало відомо місцевій пресі, опції викупу футболіста для Севільї не передбачено.

Саме тому Теллес буде вимушений повернутись назад до Манчестера, де йому так само не дістанеться ігрового часу через бажання Еріка тен Гага розвантажити заявку власної команди.

У поточному сезоні Алекс зіграв 27 матчів, зробивши три гольові передачі.