Іспанія

Вінгер може відновитись до матчу проти Реала.

Усман Дембеле тренується понаднормово, щоб швидше повернутися, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст тренувався один на базі каталонців у Сан-Жоан-Деспі. Він працює за індивідуальним планом. Окрім занять у спортзалі, гравець також тренувався на полі.

Француз не грає з кінця січня через травму стегна.

Цього сезону Дембеле забив 5 голів і віддав 5 результативних передач у 18 матчах Ла Ліги.