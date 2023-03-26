Вінгер може відновитись до матчу проти Реала.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
26 березня 2023, 18:30
Усман Дембеле тренується понаднормово, щоб швидше повернутися, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 25-річний футболіст тренувався один на базі каталонців у Сан-Жоан-Деспі. Він працює за індивідуальним планом. Окрім занять у спортзалі, гравець також тренувався на полі.
Француз не грає з кінця січня через травму стегна.
Цього сезону Дембеле забив 5 голів і віддав 5 результативних передач у 18 матчах Ла Ліги.