Іспанія

Українському воротареві непросто виграти конкуренцію у Тібо Куртуа, що може спонукати його змінити клуб наприкінці сезону.

Воротар національної збірної України Андрій Лунін перед стартом поточного сезону вирішив залишитись у мадридському Реалі та погодився з роллю другого номера, сподіваючись у найближчому майбутньому виграти конкуренцію у Тібо Куртуа та стати основним голкіпером "вершкових".

Незважаючи на те, що майбутнє нинішнього головного тренера Реала Карло Анчелотті залишається туманним через активні чутки про збірну Бразилії, шанси 24-річного українця на постійне місце у старті з урахуванням нинішньої форми Куртуа навіть у випадку призначення нового керманича виглядають малореалістичними.

Зважаючи на це, як повідомляє Marca, Лунін входить до списку тих гравців, які у літнє трансферне вікно цілком ймовірно можуть змінити клубну прописку. Український воротар готовий залишити Бернабеу заради команди, де він буде регулярним першим номером у воротах.

Керівництво Реала знає про бажання Луніна отримувати набагато більше ігрової практики, тому стежить за цією ситуацією та готується до різного розвитку подій навколо майбутнього українця.

Цього сезону Андрій Лунін провів у футболці "вершкових" 11 матчів, у яких він пропустив 9 голів і 4 рази відстояв на нуль. Портал Transfermarkt оцінює українського голкіпера у 5 мільйонів євро.