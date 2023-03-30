Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне очолив список найбільш високооплачуваних тренерів світу. За даними L’Equipe, аргентинець заробляє 34 мільйони євро на рік або майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Топ-10 найдорожчих тренерів виглядає наступним чином:


*четверта колонка — зарплата за тиждень;
п'ята колонка — зарплата за місяць;
шоста колонка — зарплата за рік.
Суми вказані у фунтах стерлінгів.

Раніше були опубліковані топ-5 найбільш високооплачуваних гравців англійського чемпіонату.