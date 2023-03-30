Іспанія

Аргентинець заробляє неймовірні гроші за один календарний рік.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне очолив список найбільш високооплачуваних тренерів світу. За даними L’Equipe, аргентинець заробляє 34 мільйони євро на рік або майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Топ-10 найдорожчих тренерів виглядає наступним чином:



*четверта колонка — зарплата за тиждень;

п'ята колонка — зарплата за місяць;

шоста колонка — зарплата за рік.

Суми вказані у фунтах стерлінгів.

Раніше були опубліковані топ-5 найбільш високооплачуваних гравців англійського чемпіонату.