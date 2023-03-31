Іспанія

Один із героїв ЧС-2022 може перебратися до Іспанії.

Воротар загребського Динамо Домінік Лівакович може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного хорвата зацікавлений Вільярреал, який спробує придбати футболіста у літнє трансферне вікно.

"Жовта субмарина" розглядає одного з героїв минулого ЧС-2022 у Катарі як заміну для Пепе Рейни, якому 40 років.

Діючий контракт Домініка розрахований до літа наступного року.

Цього сезону Лівакович провів 39 поєдинків, з яких вісім на нуль при 43 пропущених м'ячах.