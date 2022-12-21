ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський воротар — лідер по спасінням на минулому мундіалі.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі вже завершився, але підсумки та цікаві рейтинги ще підраховують.

Найкращим воротарем за кількості сейвів у змаганні став кіпер збірної Хорватії Домінік Лівакович. Він видав 25 спасінь.

На другому місці воротар збірної Польщі Войцех Щесни в якого 23 сейви. Трійку замикає кіпер збірної Нідерландів Андріс Нопперт з 18 сейвами.

Відзначимо, що найкращим воротарем чемпіонату світу-2022 став Еміліано Мартінес зі збірної Аргентини, але його немає навіть у топ-10 рейтингу.