Хорватський воротар — лідер по спасінням на минулому мундіалі.
Домінік Лівакович, Getty Images
21 грудня 2022, 09:55
Чемпіонат світу-2022 у Катарі вже завершився, але підсумки та цікаві рейтинги ще підраховують.
Найкращим воротарем за кількості сейвів у змаганні став кіпер збірної Хорватії Домінік Лівакович. Він видав 25 спасінь.
На другому місці воротар збірної Польщі Войцех Щесни в якого 23 сейви. Трійку замикає кіпер збірної Нідерландів Андріс Нопперт з 18 сейвами.
Відзначимо, що найкращим воротарем чемпіонату світу-2022 став Еміліано Мартінес зі збірної Аргентини, але його немає навіть у топ-10 рейтингу.