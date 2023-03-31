Іспанія

Нідерландець згадав, як закінчилась епоха Мессі в Барселоні.

Нинішній тренер збірної Нідерландів Рональд Куман, який у 2021 році очолював Барселону, розповів про відхід з клубу Ліонеля Мессі.

"Це був сюрприз. На передсезонці мені сказали: "Завтра у нас зустріч із Мессі та його батьком, ми підписуємо контракт, і він залишається". Наступного дня Лапорта зателефонував мені й сказав: "У нас складна ситуація". А вночі Лео пішов.

Мессі — це Барселона, він зробив так багато для клубу, що не заслужив на подібний відхід", — наводить слова Кумана Relevo.

Раніше повідомлялось, що Мессі продовжить контракт із ПСЖ, а 2024 року перейде до клубу з МЛС.