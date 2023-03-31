Український хавбек розповів, що міг опинитись за кордоном.
ВАЛЕРІЙ ФЕДОРЧУК, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ РУХУ
31 березня 2023, 12:23
Колишній півзахисник низки клубів УПЛ та Риги Валерій Федорчук після завершення кар'єри розповів, що мав шанс пограти в Польщі.
"Конкретна офіційна пропозиція була від Леха Познань. Не люблю говорити про неофіційні, бо це все чутки та ти їх ніяк не перевіриш. На той момент у мене через пів року закінчився контракт з Дніпром. Я завжди мріяв пограти в Європі.
Лех надіслав мені презентацію, контракт. Тоді це не просунулося далі і я залишився у Дніпрі. Ми тоді непогано розпочали, у нас у групі були хороші команди Лаціо, Сент-Етьєн, Русенборг. Ми успішно розпочали сезон.
На той момент у мене розпочалися перемовини з Дніпром стосовно продовження співпраці. У нас був такий габаритний футболіст Піко. Він випадково впав мені на ногу у боротьбі, і в мене трапився рецидив передніх хрестоподібних зв'язок. Тому історія з Дніпром завершилася не так, як я б хотів", - сказав Федорчук в інтерв'ю Ruh TV.