Україна

Український хавбек розповів, що міг опинитись за кордоном.

Колишній півзахисник низки клубів УПЛ та Риги Валерій Федорчук після завершення кар'єри розповів, що мав шанс пограти в Польщі.

"Конкретна офіційна пропозиція була від Леха Познань. Не люблю говорити про неофіційні, бо це все чутки та ти їх ніяк не перевіриш. На той момент у мене через пів року закінчився контракт з Дніпром. Я завжди мріяв пограти в Європі.

Лех надіслав мені презентацію, контракт. Тоді це не просунулося далі і я залишився у Дніпрі. Ми тоді непогано розпочали, у нас у групі були хороші команди Лаціо, Сент-Етьєн, Русенборг. Ми успішно розпочали сезон.

На той момент у мене розпочалися перемовини з Дніпром стосовно продовження співпраці. У нас був такий габаритний футболіст Піко. Він випадково впав мені на ногу у боротьбі, і в мене трапився рецидив передніх хрестоподібних зв'язок. Тому історія з Дніпром завершилася не так, як я б хотів", - сказав Федорчук в інтерв'ю Ruh TV.