Іспанія

Наставник "блаугранас" мріє про повернення легенди.

Головний тренер Барселони Хаві зробив важливу заяву щодо ймовірного повернення Лео Мессі в каталонський клуб.

"Я б хотів, щоб Мессі повернувся. Це тема, над якою ми працюємо, але не все залежить від мене. Багато залежить від самого Лео: чи буде він щасливий тут і чи готовий він повернутись", - цитує Хаві Managing Barca.

Раніше повідомлялось, що Мессі продовжить контракт із ПСЖ, а 2024 року перейде до клубу з МЛС.