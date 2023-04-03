Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував перемогу над Бетісом.

Мадридський Атлетіко в рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги переграв севільський Бетіс.

Атлетіко — Бетіс 1:0 Відео голу та огляд матчу 02.04.2023

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімоне прокоментував виступ своєї команди.

"Мені важко щось додати до виступу Анхеля Корреа сьогодні. Єдине, як тренер, я можу тільки давати йому більше ігрового часу. Він і без того постійно з’являється на полі, нехай і не від самого початку матчів. А проти суперників, що грають у закритий футбол, він — найкращий гравець, який у нас є.

Заміна Морати могла б виглядати для когось несподіваною, проте нам потрібно було якісь інші якості. І це "інше" — це Корреа. Він демонструє вражаючу холоднокровність та спокій, який ми постійно бачимо на тренуваннях.

Коли ми розбирали гру Бетіса, я уявляв собі низьку команду, яка контратакує, не володіючи м’ячем. Я не сумнівався, що вони збираються грати в гру з низьким блоком.

Довелось шукати, яким чином ми можемо виграти цей матч. Коли я побачив, що Мората грав не настільки близько до воріт, як було потрібно, я вирішив замінити його на Корреа, який постійно перебуває поблизу чужих воріт.

Мені дуже приємно, коли я бачу стадіон таким натхненним, яким він був сьогодні останні 20 хвилин. У перерві я сказав гравцям, що 60 000 людей приходять, щоб побачити команду з серцем, і що вони повинні дати їм відчути себе частиною перемоги. Сподіваюсь, уболівальники повертаються додому щасливі.

Облак? Що додати стосовного одного з найкращих воротарів світу? Професіонал, особистість у колективі, важливий гравець. Нам пощастило, що свого часу клуб придбав його", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі Атлетіко зіграє гостьове дербі проти Райо Вальєкано.