Іспанія

Клуб попрощався з головним тренером.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Дієго Мартінесом. Клуб найближчим часом повідомить про нового тренера першої команди.

Причина звільнення — невдалі результати. В останніх п'яти матчах чемпіонату команда поступилась чотири рази, опустившись на 17-е місце. Минулими вихідними Еспаньйол поступився Жироні Віктора Циганкова (1:2).

Мартінес очолив Еспаньйол 1 липня 2022 року. В 31 матчах за керівництва Дієго Еспаньйол виграв 9 поєдинків, стільки ж зіграв внічию, а 13 разів команда програла.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Еспаньйол.