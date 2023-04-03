Україна

Слова гравця криворізького клубу після перемоги в матчі УПЛ.

Захисник Кривбасу Данило Бескоровайний прокоментував перемогу над рівненським Вересом у виїзному матчі 19 туру УПЛ.

"Ми розуміли, що буде важкий поєдинок. Терпіли, зціпивши зуби — і витерпіли, здобувши перемогу, за що особливо хочу подякувати хлопцям. Дуже важливо зараз набрати необхідних обертів та виграти кожен наступний матч.

Головний тренер Юрій Вернидуб сказав, що ми справжні чоловіки – це приємно. Дуже хотіли здобути три очки, адже трохи раніше у Львові зіграли 2:2 з однойменним клубом: дуже прикро, адже тоді у нас теж було вилучення. Щасливий, що з Вересом все вдалося довести до кінця. Перемогли — і тепер рухаємося далі!

На носі — зустріч із Зорею, після якої я також розраховую на позитивний результат. Пенальті і вилучення ледь не в кожному матчі? Не хочу акцентувати на цьому увагу. Нам потрібно вигравати, забивати своє і не зважати на обставини", — цитує Бескоровайного офіційний сайт Кривбасу.