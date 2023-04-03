Іспанія

Коуч звільнив посаду головного тренера.

Вальядолід оголосив про звільнення Пачети з посади головного тренера команди. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

На цей момент команда знаходиться на 16-му місці у таблиці Ла Ліги з перевагою всього в одне очко над зоною вильоту.

На вихідних Вальядолід програв Реалу з рахунком 0:6. Сьогодні клуб ухвалив рішення звільнити тренера.

Пачета підписав контракт із Вальядолідом у липні 2021 року. Минулого сезону йому вдалося вивести команду до вищого дивізіону Іспанії. Загалом наставник провів на чолі команди 75 матчів.

До речі, сьогодні Еспаньйол звільнив Дієго Мартінеса.