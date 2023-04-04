Іспанія

Іспанський фахівець раніше виступав за каталонський клуб, будучи футболістом.

Напередодні Еспаньйол оголосив про звільнення Дієго Мартінеса з посади головного тренера першої команди, через що команді знадобився новий керманич.

Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, новим головним тренером Еспаньйола став Луїс Гарсія, який за часів своєї футбольної кар'єри виступав за клуб у період з 2005 по 2011 рік.

42-річний фахівець підписав із каталонцями контракт, який буде розрахований до літа 2024 року.

На даний момент Еспаньйол займає 18-е місце у турнірній таблиці Ла Ліги та веде боротьбу за виживання.