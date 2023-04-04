Мадридці хочуть підписати контракт з німцем.
Юрген Клопп, getty images
04 квітня 2023, 18:58
Реал розглядає варіант, що клубу доведеться розлучитися з Карло Анчелотті, тому підшукує потенційну заміну для тренера.
Як повідомляє видання Le10Sport, пріоритетною метою для "королівського клуба" є головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
Стверджується, що Реал також розглядає й інші кандидатури: колишній менеджер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, тренер Баєра Хабі Алонсо та легенда команди — Рауль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Карло Анчелотті підтвердив, що збірна Бразилії пропонує йому контракт