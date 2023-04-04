Іспанія

Мадридці хочуть підписати контракт з німцем.

Реал розглядає варіант, що клубу доведеться розлучитися з Карло Анчелотті, тому підшукує потенційну заміну для тренера.

Як повідомляє видання Le10Sport, пріоритетною метою для "королівського клуба" є головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Стверджується, що Реал також розглядає й інші кандидатури: колишній менеджер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, тренер Баєра Хабі Алонсо та легенда команди — Рауль.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Карло Анчелотті підтвердив, що збірна Бразилії пропонує йому контракт