Англія

Відверта відповідь коуча на питання, чому він ще не покинув Ліверпуль.

Ліверпуль проводить поганий сезон. Команда вже вилетіла зі всіх турнірів та ризикує залишитись без Ліги чемпіонів на наступну кампанію. Проте боси мерсисайдців не поспішають звільняти головного тренера Юргена Клоппа. Перед матчем з Челсі німець розповів свою версію того, чому йому не вказують на двері.

"Я усвідомлюю той факт, що сиджу тут через минуле, а не через те, що ми зробили цього сезону. Мені не подобається той факт, що я маю значною мірою покладатися на це. Правильно це чи ні? Ми дізнаємося про це в майбутньому. Якби це був мій перший сезон, все було б трохи інакше. У нас розумні власники, які розуміються на ситуації", — цитує Юргена Клоппа theathletic.

На вихідних Челсі вирішив звільнити Грема Поттера, а Лестер - Брендана Роджерса. Ці дві події вже встиг прокоментувати німецький фахівець.