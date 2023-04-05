Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 4 квітня 2023 року, 22:00.

Матч-відповідь півфінального етапу Кубка Іспанії поміж баскським Атлетіком та Осасуною відбувся напередодні на Сан-Мамесі.

Команда Ернесто Вальверде мала відіграватись на тлі поразки в першій грі з мінімальним рахунком, тож зовсім не дивно, що Атлетік більшу частину ігрового часу проводив із м’ячем у ногах.

Посеред першого тайму господарі поля таки досягли своєї мети за рахунок влучного пострілу Іньякі Вільямса, після чого здійснили ще чимало спроб не дати грі перейти до овертаймів.

Проте Осасуна не пропустила більше голів у основний час, а в додатковий мала ледь не перші спроби пробити в площину чужих воріт за всю гру, одна з яких виявилась успішною незадовго до початку потенційної серії пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетік — Осасуна у Кубку Іспанії:

Атлетік — Осасуна 1:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Вільямс, 33 — Ібаньєс, 116

Атлетік: Агірресабала — де Маркос, Альварес (Вівіан, 91), Мартінес, Берчіче — Сансет (Малком, 111), Весга — І. Вільямс, Муньяїн (Саррага, 99), Н. Вільямс (Беренгер, 99) — Гурусета (Р. Гарсія, 81).

Осасуна: Еррера — Монкайола, Ернандес, Д. Гарсія, Крус — Ороц (Ібаньєс, 100), Торро, Гомес (Санчес, 83) — Р. Гарсія (Брашанац, 66), К. Гарсія (Авіла, 91), Абде (Барха, 66).

Попередження: Весга, Сансет — Торро, Барха.