Іспанія

Футболіст все ще не знає, що буде у майбутньому.

Мадридський Реал все ще не запропонував півзахиснику Лука Модричу новий контракт. Про це повідомляє Goal.

Модрич стурбований тим фактом, що переговори про поновлення ще не розпочались. Адже в минулому з ним заздалегідь зв'язувались боси клубу.

Тепер можливо, що цього літа хорватський півзахисник залишить Реал, адже його контракт розрахований до літа 2023. Хоча сам 37-річний гравець хотів би ще пограти за клуб як мінімум рік.

Також повідомляється, що Реал не задоволений рішенням Модрича продовжувати виступати за збірну Хорватію після завершення Чемпіонату світу 2022.

Раніше повідомлялось, що Модрич хотів би завершити кар'єру в мадридському Реалі.